Помогите написать сочинение на тему ,,Чем мне понравился сказ бажова хозяйка медн??й горы!!!!!!!!!!!!!!!

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Мне очень понравился сказ Павла Бажова "Хозяйка Медной горы" особым фольклорным языком автора, тем, как мастерски в сказе переплетены реальность и фантастическая составляющая, и главными образами сказа. Особенно ярким выступает образ Хозяйки Медной горы. Она - не простая сказочная царевна, в ее образе воплощаются магия и сила уральской природы, женственность и яркая красота русской женщины, а также острый ум и прозорливость. Когда она отправляет Степана передать послание приказчику, в её словах чувствуются право и сила владычицы, когда она являет Степану богатства и красоты Медной горы, в ней проявляются радостная гордость и уверенность в своих чарах, когда она награждает Степана за честность и неподкупность, она показывает свою мудрость и уважение. А вот печаль по умершему Степану выражает уже не та царственная женщина, а ящерка, плачущая человеческими слезами. Другой главный образ сказа, образ крепостного горняка Степана, также очень ярок. Степана прежде всего отличают трудолюбие, мастерство, а также такие качества личности, как смелость, цельность характера и простота. Хоть и был он ошарашен волшебной красотой Хозяйки Медной горы, удивительными богатствами горы, Степан отказался жениться на чародейке, так как обещался другой девушке. И это при том, что Степан был крепостным горняком, в немилости у приказчика. Печальный финал жизни Степана является реальностью, не фантастическим сказом. Несмотря на приказ забыть Хозяйку Медной горы, Степан, конечно, сделать этого не смог, и, уже получив и вольную, и женившись, и заведя семью, тосковал и мучился мыслями и воспоминаниями. Если отказаться от маячащей во всей его последующей жизни тени Хозяйки Медной горы и обратиться к реальности, умер Степан, как и многие, многие горняки, от подрывающего здоровье многолетнего труда в забое.