Помогите написать сочинение на тему "Герб моего города".
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Помогите написать сочинение на тему "Герб моего города".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Герб моего города весёлый,добрый.В моем городе уважают и слушают мнение старших.В один день я уступил(а) место бабушке в автобусе.Парень который шёл впереди меня уронил кошелёк и не заметил,я сказал(а) "Извините вы уронили кошёлек".Этот парень поблагодарил меня и ушел
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