Помогите написать сочинение на тему "Герб моего города".

Гость: Гость:

Герб моего города весёлый,добрый.В моем городе уважают и слушают мнение старших.В один день я уступил(а) место бабушке в автобусе.Парень который шёл впереди меня уронил кошелёк и не заметил,я сказал(а) "Извините вы уронили кошёлек".Этот парень поблагодарил меня и ушел