Помогите написать сочинение на тему Повесть о Петре и Февронии

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Помогите написать сочинение на тему Повесть о Петре и Февронии
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Автор: Гость
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Гость:
Петор и февноний были сослужевниками они очень дружили с друг другом и произошло то что никто не ожидал г они поссорились и пошли к князю а поссорились они из за того что они оба хотели были быть каким нибудь чином и князь говорит зажгите две свечи и опусьите их в воду у кого свеча потухнет тот и станет чином а у кого потухнет свеча голова с плеч ну вот пришли они значит туда опустили свечи и свеча потухла у Петра приходят они к царю и говорят что у Петра она потухла наступил завтрашний день ну вот Петра казнили а февронию дали знатный чин война
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