Помогите написать сочинение на тему : Темы,образы и мотивы элегической лирики К.Н. Батюшкова.

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С этого ресурса: Батюшков Такое: Н. В. Росина (Москва) ЭЛЕГИЯ К. Н. БАТЮШКОВА И А. С. ПУШКИНА. ЭВОЛЮЦИЯ РОМАНТИЧЕСКОЙ ЭЛЕГИИ О. А. Проскурин. Батюшков и поэтическая школа Жуковского (Опыт переосмысления проблемы) Из этого можно взять то, что посвящено Батюшкову, поиск на слово "элегическ". Томашевский Б. К. Н. Батюшков // Батюшков К. Стихотворения. – М. , 1945 Ниже на странице - "Уединение, дружба, любовь, мирные радости жигани, поэтическая мечта, преклонение «чувствованиям» и «сердцу» , отрицание «холодного рассудка» , – вот темы, определившиеся в ранних элегических стихах Батюшкова. Одновременно выступает тема природы, одушевленной, как бы участвующей в радостях поэта". "...1812 г. вызвал у Батюшкова военные темы. Отсюда появляется его тяготение к оде. Одическая форма применена им в стихотворении «Переход через Рейн» , но ода уже не возрождена в ее витийственно-торжественной форме.