Помогите написать сочинение на тему "Водитель,сохрани мне жизнь" Со смыслом разме?? не оч имеет значение
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Помогите написать сочинение на тему "Водитель,сохрани мне жизнь" Со смыслом разме?? не оч имеет значение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Многие погибают под колесами машины! Водители нарушают правила дорожного движения из-за этого произходят аварии! На дорогах на смотреть на светофор, если его нет то пропустить все машины , а потом идти! Надо быть осторожным на дороге, чтоб жить дольше!
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