Помогите написать сочинение на тему "Водитель,сохрани мне жизнь" Со смыслом разме?? не оч имеет значение

Гость: Гость:

Многие погибают под колесами машины! Водители нарушают правила дорожного движения из-за этого произходят аварии! На дорогах на смотреть на светофор, если его нет то пропустить все машины , а потом идти! Надо быть осторожным на дороге, чтоб жить дольше!