Помогите написать сочинение на тему "Водитель,сохрани мне жизнь" Со смыслом разме?? не оч имеет значение

Русский язык
Помогите написать сочинение на тему "Водитель,сохрани мне жизнь" Со смыслом разме?? не оч имеет значение
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Многие погибают под колесами машины! Водители нарушают правила дорожного движения из-за этого произходят аварии! На дорогах на смотреть на светофор, если его нет то пропустить все машины , а потом идти! Надо быть осторожным на дороге, чтоб жить дольше!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Составить описание жизненного цикла паука=крестовика
Ответить
Русский язык
Что лишнее 1)сосна ель сирень лиственница 2) холодильник утюг телевизор вагон 3)сам??лёт автомобиль театр поезд 4)книга фильм газета журнал
Ответить
Русский язык
Работа над ошибками в слове упражнения
Ответить
Математика
Помогите решить задачу ? Длина дна прямоугольного бассейна в 5 раз больше его шири??ы, причем ширина на 20 метров меньше длины. Найди площадь дна б...
Ответить
Другие предметы
Надо написать сочиyение на татарском языке на тему:"Илшатнын холкы" по рассказу Ма??селя Галиева опираясь на этот рассказ:" Балачак эсирлегендэ". С...
Ответить