Составить описание жизненного цикла паука=крестовика
Биология
Составить описание жизненного цикла паука=крестовика
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Гость:
Размеры самца 10-11 мм, самка покрупнее – 17-26 мм. У крестовика 8 ног и крупное округлое брюшко. На верхней стороне паучьего брюшка белые или светло-бурые пятна образуют подобие креста, отсюда и родилось название паука. У крестовика 4 пары глаз, как у большинства пауков; они смотрят в разные стороны, обеспечивая своему владельцу довольно обширный кругозор. Тем не менее, видят пауки плохо, они близоруки и различают в основном тени, движение, контуры всего, что их окружает.
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