Помогите написать сочинение "Утро" Т.Н. Яблонской по плану. Не берите из других са??т, прошу. План сочинения l Знакомство с художником ll Картина" Утро" одна из работ живописца 1. Утро в городской квартире а)за окном чуде...

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Мне очень нравится творчество Яблонского.При виде картины утро,на душе становится тепло .Худенькая девочка,наверняка делает зарядку. Изящно подняв руки она наслаждается солнцем и пением птиц за окном.Вся мебель в комнате старая.Арка балкона украшена цветами.Комната еще не убрана. А какая прекрасная погода за окном!Оттенки розового придают уют квартире Глядя на эту картину, хочется плакать от счастья, потому что художник изложил всю красоту,всю прелесть мира в котором мы живем! (я старалась)удачи