Помогите написать сочинение "Утро" Т.Н. Яблонской по плану. Не берите из других са??т, прошу. План сочинения l Знакомство с художником ll Картина" Утро" одна из работ живописца 1. Утро в городской квартире а)за окном чуде...
Русский язык
Помогите написать сочинение "Утро" Т.Н. Яблонской по плану. Не берите из других са??т, прошу. План сочинения l Знакомство с художником ll Картина" Утро" одна из работ живописца 1. Утро в городской квартире а)за окном чудесная погода; б) уютная комната; в) аккуратная комната; l Почему картина имеет такое название? ll Какие краски преобладают на плотне lll Радостно на сердце! 20 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне очень нравится творчество Яблонского.При виде картины утро,на душе становится тепло .Худенькая девочка,наверняка делает зарядку. Изящно подняв руки она наслаждается солнцем и пением птиц за окном.Вся мебель в комнате старая.Арка балкона украшена цветами.Комната еще не убрана. А какая прекрасная погода за окном!Оттенки розового придают уют квартире Глядя на эту картину, хочется плакать от счастья, потому что художник изложил всю красоту,всю прелесть мира в котором мы живем! (я старалась)удачи
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Падкажите плжалуйста. Вот найди в словах родственных слов форму одного из них. слова Лётчик,летать,полёты,перлёты,полёт.
Русский язык
Составьте с данными словосочетаниями предложение и запишите их .Определитt вид сказуемого .Каким членом предложения будут являться инфинитив ? 1 ...
Математика
Маша сосчитала что в большом букете тюльпанов в 7 раз больше чем в маленьком Миши сосчитал по другому он определил что в большом букете на 30 тюльп...