Помогите написать сообщение о Рылееве

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РЫЛЕЕВ Кондратий Федорович [18 (29) сентября 1795, с. Батово Софийского уезда Петербургской губ. — 13 (25) июля 1826, казнен в Петербурге], русский поэт, декабрист. Сын небогатого дворянина, отец имел небольшое имение в Санкт-Петербургской губернии. Рылеев получил образование в 1 Кадетском корпусе в Петербурге. Из корпуса был выпущен в январе 1814 артиллерийским офицером, участвовал в заграничных походах русской армии 1814-15. Существует предание, что в Париже Рылеев посетил знаменитую гадалку, которая предсказала ему смерть через повешение. После войны он квартировал вместе с ротой в Виленской, затем Воронежской губерниях. Вышел в отставку в 1818 в чине подпоручика. В 1819 женился по страстной любви на дочери воронежского помещика Н. М. Тевяшевой и поселился в Петербурге, где поступил на службу в палату уголовного суда. Как и некоторые другие либерально настроенные современники, Рылеев старался «облагородить» непопулярную среди дворянства гражданскую службу и использовать ее для совершения гуманных поступков и борьбы за справедливость. Служа в суде, Рылеев совершил немало добрых дел, помогал обездоленным и притесняемым. С весны 1824 Рылеев перешел правителем дел в канцелярию Российско-Американской компании и поселился в казенном доме на набережной Мойки. Литературная деятельность Определяющими чертами личности Рылеева были его пламенный патриотизм, стремление к свободе отечества и романтически-возвышенное понимание гражданственности. Его политические взгляды носили налет романтического утопизма. По воспоминанию сослуживца, Рылеев был помешан на «равенстве и свободомыслии». Это было основным мотивом и его поэтического творчества. Рылеев воспевал гражданские добродетели, был чужд чисто эстетического отношения к поэзии («Я не поэт, я гражданин»), его герои — борцы за свободу. С 1819 он начал сотрудничать в различных литературных журналах, прославился в 1820 публикацией стихотворения «К временщику», явно обличавшего А. А. Аракчеева. Автор сборника «Думы» (оригинальные по форме стихотворные повествования о славных событиях русской истории, одна из дум, «Ермак», стала народной песней), поэм «Войнаровский», «Наливайко». Рылеев состоял членом Вольного общества любителей российской словесности, Общества соревнователей просвещения и благотворения. В 1823-25 вместе с другом, литератором и декабристом А. А. Бестужевым издавал имевший успех литературный альманах «Полярная Звезда», в котором печатались произведения А. С. Пушкина, П. А. Вяземского, А. А. Дельвига и др. Осенью 1823 Рылеев был принят И. И. Пущиным в Северное общество, быстро стал одним из активнейших его членов. В конце 1824 вошел в директорию Северного общества и фактически возглавил его. По взглядам Рылеев больше тяготел к идее республики, чем конституционной монархии, но не придавал большого значения спорам декабристов на этот счет. Он считал, что вопрос о форме правления в России должно решать не тайное общество, а избранное народом Учредительное собрание, и основная задача тайного общества — добиться его созыва. Рылееву же принадлежала и идея компромиссного решения вопроса о судьбе царской фамилии: заручившись поддержкой флотских офицеров, вывезти ее на корабле в «чужие края». Рылеев даже пытался основать управу Северного общества в Кронштадте, но потерпел неудачу. В феврале 1824 Рылеев был ранен на дуэли с князем К. Я. Шаховским (причиной дуэли послужила задетая честь сестры Рылеева). В сентябре 1825 Рылеев был секундантом на нашумевшем поединке его кузена и члена тайного общества К. П. Чернова с В. Д. Новосильцевым, который закончился гибелью обоих участников. Известие о смерти Александра I застало врасплох членов Северного общества, которые, чтобы избежать обсуждения вопроса о цареубийстве, решили приурочить революционное выступление к моменту смерти монарха. Рылеев сделался одним из инициаторов и руководителей подготовки восстания 14 декабря 1825 на Сенатской площади. В дни междуцарствия он был болен ангиной, и его дом стал центром совещаний заговорщиков, приходивших будто бы проведать больного. Рылеев, воодушевляя товарищей, сам не мог эффективно участвовать в восстании, поскольку был штатским. Утром 14 декабря он пришел на Сенатскую площадь, затем покинул ее и большую часть дня провел в разъездах по городу, стараясь выяснить ситуацию в разных полках и найти подмогу. Арестован был у себя дома вечером того же дня. Приговорен к смертной казни и повешен 13 июля 1826. У Рылеева были дочь и сын, умерший в младенчестве.