Хозяйство древнего Египта

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Первое, что бросается в глаза при анализе этого хозяйства — то, что это было государственное централизованное хозяйство. Очевидно, эта особенность была следствием государственной собственности на землю. Правда, здесь были частные хозяйства отдельных знатных людей, но лишь постольку, поскольку эти люди занимали определенное положение в государстве. Богатство не определяло положение человека в египетском обществе: человек мог быть лишь постольку богатым, поскольку занимал определенную должность. Главным занятием населения было земледелие. Земледелие всецело зависело от орошения. Ирригационная система делила все поля на верхние и нижние. Нижними назывались те, которые затоплялись во время разлива Нила. Для орошения этих полей создавались водохранилища, которые заполнялись водой во время разлива, а в сухое время года вода оттуда самотеком поступала на поля. На верхние поля, куда во время разлива вода не доходила, ее приходилось поднимать при помощи журавлей-шадуфов и водяных колес. Землю обрабатывали мотыгой и примитивным плугом. Разбросав по полю посевное зерно, пускали затем на пашню скот, чтобы он копытами затоптал зерно в землю. При молотьбе тоже использовали скот: гоняли его по снопам, и он копытами вымолачивал зерно. Государственным характером хозяйства определялось и положение крестьянина. Он жил своим домом со своей семьей и вел свое хозяйство, но даже быков для обработки земли он получал от государства на время. От государства он получал и зерно для посева. Зато и урожай фактически находился в распоряжении государства: крестьянину оставляли столько, сколько было необходимо для жизни его семьи, а остальное шло на государственные склады. В Египте регулярно проводились переписи населения и хозяйства — в основном для раскладки трудовой повинности. Каждый крестьянин должен был определенную часть года отработать на государственных работах — на полях фараона и храмов, на строительстве оросительных систем, пирамид и храмов. Нужно отметить, что в ремесле металл в Древнем Египте еще не вытеснил камня, революция перехода к железным орудиям там не произошла. Правда, египтяне знали бронзу, но бронза материал для украшений и оружия, но не орудий труда. В конце истории Древнего Египта, правда, появилось железо. Но оно считалось драгоценным металлом и изделия из железа оправляли в золото. Отражением централизованного характера государственного хозяйства было и то обстоятельство, что в городах Египта, кроме обычного ремесла, когда ремесленник работает у себя дома или в своей маленькой мастерской, были крупные государственные мастерские с детальным разделением труда. И особенно примечательно, что кроме стекольных, текстильных, гончарных предприятий, были предприятия по обработке продуктов питания: дворы "молольщиц муки", хлебопекарни, а также заведения, где пища варилась, жарилась и выпускалась в готовом для употребления виде. Рабочих строительных отрядов, которые, например, строили пирамиды, надо было кормить готовой пищей: на месте строительства у них не было своих домов, а, следовательно, и печей. Рабы в Древнем Египте исполняли обязанности слуг: прислуживали за столом, отгоняли мух опахалом, носили господина на носилках, услаждали его слух музыкой и пением, исполняли обязанности телохранителей. Лишь в последний период истории Древнего Египта, в XVI-XII вв. до н.э., рабы начинают включаться в производство материальных благ, появляются рабы-ткачи, рабы-гончары.