Помогите составить вопросы с их ответами и если можно с переводом
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Помогите составить вопросы с их ответами и если можно с переводом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Where is my book,I wounder?(где моя книга,интересно?) 2)Where are my pens,I wounder?(где мои ручки,интересно?)
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