Помогите написать три предложения на тему сыйлық
Қазақ тiлi
Помогите написать три предложения на тему сыйлық
Ответ(ы):
Гость:
Мен сыйлыктарды ұнатамын
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