Помогите номер 12, дописать предложения, даю 25 Б
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Помогите номер 12, дописать предложения, даю 25 Б
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1) less modern 2) less expensive 3) oldest 4) best 5) most popular 6) nearest
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