Помогите номер 1333 (только 5.6) заранее большое спасибо

Математика
Помогите номер 1333 (только 5.6) заранее большое спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5. Оx (3,0) Oy (0,3) 6. Ox (2,0) Oy (0,2)
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