Задание: найдите решение системы уравнений [ х+у=14 [ х-у=8
Математика
Задание: найдите решение системы уравнений [ х+у=14 [ х-у=8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х=8+У (8+у)+у=14 8+2у=14 2у=14-8 2у=6 у=6/2 у=3 х-3=8 х=8+3 х=11 Ответ:х=11;у=3
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