Помогите нужна лабораторная работа №2(измерение ускорения свободного падения) по физике 9 класс ( по рисунку в учебнике, а не по приборам)

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Легко выполнишь за 10 мин. 1) Взять нить, например длиной 0,5 м и на конце закрепить шарик пластилина ( математический маятник). 2) Попроси папу и ли маму подержать маятник. 3) Отклони маятник на небольшой угол ( 5-19( градусов. 4) Отпусти маятник и включи таймер на телефоне. 5) Подсчитай 40-50 колебаний, и останови таймер. 6) По формуле g=4*pi^2*L*n^2/t^2 (L-длина маятника, n-число колебаний, t-время таймера)Б найти ускорение свободного падения