Помогите!!!нужно написать 5 пословиц о массе!

Гость: Гость:

Пословицы и поговорки о мерах длины и массы Вотчина в косую сажень. Жили сажень, а доживать пядень. К милому и семь верст не околица. Москва верстой далека, а сердцу рядом. Коломенская верста (от старых, семисотых верст) . Не уступить ни пяди. Один, как перст, как маков цвет, как красное солнышко, как ясный месяц, как верста в поле и проч. От горшка два вершка, а уже указчик – молодой человек поучающий всех. От слова до дела – целая верста. Сам с пядь, а борода с локоть. Сам с нос, борода с воз. Семь пядей во лбу. Словно аршин проглотил. Так торцом и ходит. Смерть за порогом. Смерть на носу. Смерть на пядень. Старичок с кувшин, борода с аршин. Ты от дела на пядень, а оно от тебя на сажень. Чужой земли не надо нам ни пяди, но и своей вершка не отдадим. Берегись: я волос за волос поверстаю. Верстой ближе – пятаком дешевле На версту отстанешь – на десять догоняешь Любовь не верстами меряется На версту отстанешь, на десять не догонишь Семь верст молодцу не крюк От мысли до мысли пять - тысяч верст Кто родом кулак, тому не разогнуться в ладонь Правда – как солнце – ладонью не прикроешь Зёрнышко пуд бережет Пудовое горе с плеч свалишь, а золотниковым подавишься Человека узнаешь, погода с ним пуд соли съешь Худое валит пудами, а хорошее каплет золотниками» . За это можно и пудовую свечку поставить Вот так фунт! Это тебе не фунт изюму Фунт пуду должен уступить Мал золотник, да дорог Мал золотник, да золото им весят Свой золотник чужого пуда дороже Здоровье (слава) приходит золотниками, а уходит пудами Близок локоть, да не укусишь Близок локоток, да ум короток