Помогите пожалуйста очень буду благодарна очень срочно даю 56 баллов

Английский язык
Помогите пожалуйста очень буду благодарна очень срочно даю 56 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-be 2-live 3-travel 4-sing 5-write 6-make 7-like 8-go 9-read И нужно поставить в правильную. форму, не помню уже present simple, посмотрите по правилу:)))
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