Помогите нужно написать три предложения на тему что значит для меня День Победы

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Помогите нужно написать три предложения на тему что значит для меня День Победы
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
День Победы очень важен, как для меня, так и для всей нашей страны. Это память для всех. Никто не сможет оценить значимость этого дня
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