Помогите нужно очень задания внутри : №220
Алгебра
Помогите нужно очень задания внутри : №220
Ответ(ы):
Гость:
1) =(m-n)(m²+mn+n²)-2(m-n)=(m-n)(m²+mn=n²-2) 3)= (x²+y²)(x⁴-x²y²+y⁴)+(x²+y²)=(x²+y²)(x⁴-x²y²+y⁴+1) 5)=(x²-y²)(x²+y²)-xy(x²-y²)=(x-y)(x+y)(x²+y²-xy) 2)=3(a-b)(a²+ab+b²)+(a-b)(a+b)=(a-b)(a²+ab+b²+a+b) 4) =(a-b)(a²+ab+b²)+(a-b)(a+b)=(a-b)(a²+ab+b²+a+b) 6) =(a-b)(a+b)(a²+b²)-ab(a-b)(a+b)=(a-b)(a+b)(a²+b²-ab)
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