Какой из российских городов возник в Новое время? Варианты ответа 1) Москва 2) Вл??димир 3) Санкт Петербург 4) Великий Новгород

Обществознание

Какой из российских городов возник в Новое время? Варианты ответа 1) Москва 2) Вл??димир 3) Санкт Петербург 4) Великий Новгород

Автор: Гость