Какой из российских городов возник в Новое время? Варианты ответа 1) Москва 2) Вл??димир 3) Санкт Петербург 4) Великий Новгород
Обществознание
Какой из российских городов возник в Новое время? Варианты ответа 1) Москва 2) Вл??димир 3) Санкт Петербург 4) Великий Новгород
Ответ(ы):
Гость:
Точно непомню но пмоему 4
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