Составить правила в зоопарке
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Составить правила в зоопарке
Ответ(ы):
Гость:
Цветы не рвать! Не трогать животных, которые кусаются! кормить животных только с разрешением, и правильной едой. Не мусорить!
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