Съедобные корнеплоды это корни или коренья? испечённые из муки изделия это хлебы или хлеба? литературно- художественные изображения, герои образа или образы? здания, войсковые соединения это корпусы или корпуса?
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Съедобные корнеплоды это корни или коренья? испечённые из муки изделия это хлебы или хлеба? литературно- художественные изображения, герои образа или образы? здания, войсковые соединения это корпусы или корпуса?
Ответ(ы):
Гость:
Корнеплоды это коренья , хлеба ,образы,корпуса
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