Съедобные корнеплоды это корни или коренья? испечённые из муки изделия это хлебы или хлеба? литературно- художественные изображения, герои образа или образы? здания, войсковые соединения это корпусы или корпуса?

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Съедобные корнеплоды это корни или коренья? испечённые из муки изделия это хлебы или хлеба? литературно- художественные изображения, герои образа или образы? здания, войсковые соединения это корпусы или корпуса?

Автор: Гость