ПОМОГИТЕ ПОЖ, ВАМ СЛОЖНО ЧТОЛИ?? УЖЕ 10 РАЗ ВЫКЛАДЫВАЛА. НА ФОТО

Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖ, ВАМ СЛОЖНО ЧТОЛИ?? УЖЕ 10 РАЗ ВЫКЛАДЫВАЛА. НА ФОТО
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А где вершина с.Не соответствует задание рисунку...Проверьте...
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