Помогите нужно выбрать правильное,прош кто знает напишите ,сомневаюсь 1 We( a-m. b-s. c-re) at a conference today 2 it lisa married ? no shes (a-divorced. b-wife c-husband) 3 peters from ( a- dutch b- holland c- german) 4 t...

Английский язык

Помогите нужно выбрать правильное,прош кто знает напишите ,сомневаюсь 1 We( a-m. b-s. c-re) at a conference today 2 it lisa married ? no shes (a-divorced. b-wife c-husband) 3 peters from ( a- dutch b- holland c- german) 4 the meetings on ( a- nine oclock b- half past two c- tuesday) 5 are you grigor ? no i ( a-not. b-m not c-aren t ) 6 maria isnt ( a- spanish. b- spain. c- brasil) shes italian 7 whats bens (a- number. b- address. c - surname) 8 is this table free ? yes,(a -it is b- its c- they are) 9 see you on( a-sunday b- time c- meeting) 10 whats your title ? its (a- he b-mr c- she) 11 chris and debbie( a - isnt b-is c- arent) here today 12 I speak ( a-france b- hungary c- french) 13 the appointhments( a-on. b-in c- at) three oclock 14(a- are b- is c- arent) eddi the new assistant ? 15( a-whos.b- whats c- how)the time ?

