Помогите.Нужны премеры. Что такое: естественная среда, искусственная среда.
Обществознание
Помогите.Нужны премеры. Что такое: естественная среда, искусственная среда.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Естественная среда-это неживая и живая природа..люди,животные т искусственная среда-это среда,которую создал человек,то есть социальную среду-люди
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