Помогите самостоятельная работа 14 вариант 1

Математика
Помогите самостоятельная работа 14 вариант 1
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Гость:
Номер 1 А)46872 б)148454 в)149147
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