помогите очень надо разгадай ребусы.запиши отгадки.какая форма числа у слов-отгадки. буква Е и щь,О щ, З кошка нарисовано аж,щь мо. НЕЧАЕВА 3 класс я сам угадал это вещь,овощ,трикотаж,помощь.
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помогите очень надо разгадай ребусы.запиши отгадки.какая форма числа у слов-отгадки. буква Е и щь,О щ, З кошка нарисовано аж,щь мо. НЕЧАЕВА 3 класс я сам угадал это вещь,овощ,трикотаж,помощь.
Ответ(ы):
Гость:
Вещь овощ трикотаж помощь
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