помогите очень надо разгадай ребусы.запиши отгадки.какая форма числа у слов-отгадки. буква Е и щь,О щ, З кошка нарисовано аж,щь мо. НЕЧАЕВА 3 класс я сам угадал это вещь,овощ,трикотаж,помощь.

Русский язык

помогите очень надо разгадай ребусы.запиши отгадки.какая форма числа у слов-отгадки. буква Е и щь,О щ, З кошка нарисовано аж,щь мо. НЕЧАЕВА 3 класс я сам угадал это вещь,овощ,трикотаж,помощь.

Автор: Гость