Обьясните разницу числа сердечных сокращений в зависимости от состояния организ??а
Биология
Обьясните разницу числа сердечных сокращений в зависимости от состояния организ??а
Ответ(ы):
Гость:
Число сердечных сокращений при физической нагрузке увеличивается ,во сне уменьшается ,а в состояние спокойствия обычное .
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