В каком агрегатном состоянии может находиться чугун? A) только в жидком B) в жидк??м, твердом и газообразном C) только в твердом D) только в жидком и газообразном

Физика

В каком агрегатном состоянии может находиться чугун? A) только в жидком B) в жидк??м, твердом и газообразном C) только в твердом D) только в жидком и газообразном

Автор: Гость