В каком агрегатном состоянии может находиться чугун? A) только в жидком B) в жидк??м, твердом и газообразном C) только в твердом D) только в жидком и газообразном
Физика
В каком агрегатном состоянии может находиться чугун? A) только в жидком B) в жидк??м, твердом и газообразном C) только в твердом D) только в жидком и газообразном
Ответ(ы):
Гость:
Чугун может находиться в твердом, жидком и газообразном состоянии. Вообще любое вещество может находиться в трех агрегатных состояниях: твердом, жидком и газообразном.
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