Помогите, очень нужно! (до 6-ого)

Литература
Помогите, очень нужно! (до 6-ого)
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Гость:
5) 1-г 2-а 3-б 4-в 1) 1-б 2-в 3-а 2)б
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