3. При пересечении двух прямых образовались четыре угла, причем ни один из них не я??ляется острым. Под каким углом пересекаются эти прямые?
Математика
3. При пересечении двух прямых образовались четыре угла, причем ни один из них не я??ляется острым. Под каким углом пересекаются эти прямые?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90 если нет острых, то нет и тупых. следовательно угол - прямой 90° не тупой и не острый
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