Зима не за горами. Пора подумать о заголовке корма для наших перчатки друзей. Мног??е посетители птичьих кормушек- большие любители лесных ягод. В зимнюю бескормилицу ягоды рябины и калины будут большим лакомством для голодных ...

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Зима не за горами. Пора подумать о заголовке корма для наших перчатки друзей. Мног??е посетители птичьих кормушек- большие любители лесных ягод. В зимнюю бескормилицу ягоды рябины и калины будут большим лакомством для голодных птиц. 1 Выпиши из текста однокоренные слова,выдели в них корень. 2 Найди слова с приставками, выдели их.

Автор: Гость