Зима не за горами. Пора подумать о заголовке корма для наших перчатки друзей. Мног??е посетители птичьих кормушек- большие любители лесных ягод. В зимнюю бескормилицу ягоды рябины и калины будут большим лакомством для голодных ...
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Зима не за горами. Пора подумать о заголовке корма для наших перчатки друзей. Мног??е посетители птичьих кормушек- большие любители лесных ягод. В зимнюю бескормилицу ягоды рябины и калины будут большим лакомством для голодных птиц. 1 Выпиши из текста однокоренные слова,выдели в них корень. 2 Найди слова с приставками, выдели их.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. зима, зимнюю (корень зим), корма, кормушек, бескормилицу (корм) птичьих, птиц (корни птичь, птиц) 2. с приставками: по-думать, за-головке, бес-кормилицу
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