Дано ABCD-ромб. УголB=120. AK=2см. Найти:BD
Геометрия
Дано ABCD-ромб. УголB=120. AK=2см. Найти:BD
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что такое АК?, Если АК высота в треугольнике АКВ, то tg60=2/ВК, корень из 3=2/вк, ВК=2/корень из 3, ВД=4/корень из 3.
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