Воздушный шар состоит из оболочки, гондолы для пассажиров и газовой горелки для н??грева воздуха внутри оболочки. Масса гондолы 0,24 т, и она меньше массы оболочки на 0,32 т, но больше массы газовой горелки на 0,15т. Какова ма...
Математика
Воздушный шар состоит из оболочки, гондолы для пассажиров и газовой горелки для н??грева воздуха внутри оболочки. Масса гондолы 0,24 т, и она меньше массы оболочки на 0,32 т, но больше массы газовой горелки на 0,15т. Какова масса воздушного шара?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 0,24+0,32=0,56(т)-масса оболочки 2) 0,24-0,15=00,09(т)-масса газ. горелки 3) 0,24+0,56+0,09=0,89(т)-масса воздушного шара
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