Воздушный шар состоит из оболочки, гондолы для пассажиров и газовой горелки для н??грева воздуха внутри оболочки. Масса гондолы 0,24 т, и она меньше массы оболочки на 0,32 т, но больше массы газовой горелки на 0,15т. Какова ма...

Математика

Воздушный шар состоит из оболочки, гондолы для пассажиров и газовой горелки для н??грева воздуха внутри оболочки. Масса гондолы 0,24 т, и она меньше массы оболочки на 0,32 т, но больше массы газовой горелки на 0,15т. Какова масса воздушного шара?

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