СИНТАКСИЧЕСКИЙ РАЗБОР ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА :тёплый ветер,дувший с юга, нёс над простором серо-зелёных равнин песни жаворонков, аромат цветочной пыли. Мягко,густо и нежно синели перелески. Небо загромождали огромные,н...

Гость: Гость:

Тёплый (определение) ветер (подлежащие), дувший с юга, (причастный оборот) нёс (сказуемое) над простором (обстоятельство) серо-зелёных (определение) равнин (дополнение) песни (дополнение) жаворонков (дополнение), аромат (дополнение) цветочной (определение) пыли (дополнение). (Повст, невоскл, прост, двусост, распр, осложненно обстоятельством, выраж. Причастным оборотом) Схема: [-, |~|, =]. Мягко (обстоятельство), густо (обстоятельство) и нежно (обстоятельство) синели (сказуемое) перелески (подлежащие. (Повест, невоскл, прост, двусост, распр, осложненно однородными обстоятельствами) Схема: [-.-, -.-, -.-,= - ]. Небо (дополнение) загромождали (сказуемое) огромные (определение), но лёгкие (определение) и причудливые (определение), лилово-дымчатые (определение) облака (подлежащие) (Повест, несовкл, прост, двусост, распр, осложненно однородными определениями) Схема: [= ~ и ~ - ]. Они (подлежащие) собирались (сказуемое) в синеватые (определение) тучки (дополнение), и туманно-голубыми (определение) полосами (дополнение) опускался (сказуемое) из них (обстоятельство) дождь (подлежащие). (Повест, невоскл, ССП, 1 пред: двусост, распр; 2 пред: двусост, распр) [-=], и [=-].