При раноускоренном прямолинейном движепие скорость катера увиличивается за 10с о?? 5м с с до 9м с
Физика
При раноускоренном прямолинейном движепие скорость катера увиличивается за 10с о?? 5м с с до 9м с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S-перемещение, то а=(V-Vo)/t=(9-5)/10=0.4; S=(V^2-Vo^2)/2a=(81-25)/0.8=70. И что тебе надо найти ты не указал ?
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