Карточку на которых записаны сумма трех слагаеммых соедини линией с карточкой на которой записано вырожение с таким же значением. 12+6; 7+14; 15+3; 13+8. 7+6+8; 3+9+6. 9+9; 6+12; 15+6; 14+7.
Математика
Карточку на которых записаны сумма трех слагаеммых соедини линией с карточкой на которой записано вырожение с таким же значением. 12+6; 7+14; 15+3; 13+8. 7+6+8; 3+9+6. 9+9; 6+12; 15+6; 14+7.
Ответ(ы) на вопрос:
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1-2; 2-1; 3-1; 4-2; 5-1; 6-1; 7-2; 8- 2.
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