Карточку на которых записаны сумма трех слагаеммых соедини линией с карточкой на которой записано вырожение с таким же значением. 12+6; 7+14; 15+3; 13+8. 7+6+8; 3+9+6. 9+9; 6+12; 15+6; 14+7.

Математика

Карточку на которых записаны сумма трех слагаеммых соедини линией с карточкой на которой записано вырожение с таким же значением. 12+6; 7+14; 15+3; 13+8. 7+6+8; 3+9+6. 9+9; 6+12; 15+6; 14+7.

Автор: Гость