Что такое культура ? очень надо отведти пж !

Обществознание
Что такое культура ? очень надо отведти пж !
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Культу́ра (от лат. cultura — возделывание, позднее — воспитание, образование, развитие, почитание) — понятие, имеющее огромное количество значений в различных областях человеческой жизнедеятельности.
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