Сочинение на тему Профессия "космонавт"

Гость: Гость:

С древних времен люди интересовались звездами. Ночное небо манило всегда своим бескрайним и загадочным пейзажем. В наше время очень много телевизионных программ про космос, в которых природные картины звезд, галактик и планет очень красочны и завараживают своим великолепием. Я часто смотрю эти передачи и мне хотелось бы своими глазами увидеть все это чудо, поэтому я хочу бы быть космонавтом. Когда я стану космонавтом первое, что я прочувствую на себе это невесомость. Всегда интересно наблюдать как космонавты в этих условиях едят пищу из тюбиков. Когда мы выйдем на земную орбиту я увижу Землю из космоса - этот голубой шар висящий в черном и бескрайнем космосе. Певое куда бы я отправилась- это Марс. Эта «красная планета» привлекает меня кратерами наподобие лунных, а также вулканами, долинами, пустынями и полярными ледниковыми шапками наподобие земных. После посещения Марса я бы хотела вернуться домой, что бы поделиться своими впечатлениями с близкими мне людьми.