Встречались ли вам люди, которые ошиблись в выборе профессии? Как они живут и что чувствуют? Как это повлияло на их жизнь?

Экономика
Встречались ли вам люди, которые ошиблись в выборе профессии? Как они живут и что чувствуют? Как это повлияло на их жизнь?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да встречались. Он живут в некомфорте о своей работе.
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