Встречались ли вам люди, которые ошиблись в выборе профессии? Как они живут и что чувствуют? Как это повлияло на их жизнь?

Экономика

Встречались ли вам люди, которые ошиблись в выборе профессии? Как они живут и что чувствуют? Как это повлияло на их жизнь?

Автор: Гость