Точка C принадлежит отрезку BD. Найдите длину отрезку BC, если BD=10,3 см, CD=7,8 см.
Геометрия
Точка C принадлежит отрезку BD. Найдите длину отрезку BC, если BD=10,3 см, CD=7,8 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
BC=BD-CD=10,3-7,8=2,5 Ответ: ВС=2,5 см
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