Упростите уравнения, 3 4 5 и 6 уравнение

Математика
Упростите уравнения, 3 4 5 и 6 уравнение
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3)9*(7х-7) 6) 6*(3х+5)
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