Уровнение:11y+32y-127=45

Математика
Уровнение:11y+32y-127=45
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11y+32y-127=45, 43у=45+127, 43у=172, у=172/43, у=4. Ответ: 4.
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