Помогите ответить на олимпиаду 18 вопрос задача
Математика
Помогите ответить на олимпиаду 18 вопрос задача
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый путь от А до Р = 54 кмВторой путь от А до Р = 55 кмПервый путь от Р до С = 41 кмВторой путь от Р до С = 46 кмПолучается, что сначала надо идти по певому пути от А до Р, а затем по первому пути от Р до С. Итого:Наименьший путь = 54+41 = 95 км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Подбери и запиши проверочные слова вставь пропущенные буквы запиши слова в котор??е вставлены буквы еще раз обозначь в словах корень
Математика
Математика