Помогите ответить на олимпиаду 18 вопрос задача

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Первый путь от А до Р = 54 кмВторой путь от А до Р = 55 кмПервый путь от Р до С = 41 кмВторой путь от Р до С = 46 кмПолучается, что сначала надо идти по певому пути от А до Р, а затем по первому пути от Р до С. Итого:Наименьший путь = 54+41 = 95 км