Помогите ответить на олимпиаду 18 вопрос задача

Математика
Помогите ответить на олимпиаду 18 вопрос задача
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый путь от А до Р = 54 кмВторой путь от А до Р = 55 кмПервый путь от Р до С = 41 кмВторой путь от Р до С = 46 кмПолучается, что сначала надо идти по певому пути от А до Р, а затем по первому пути от Р до С. Итого:Наименьший путь = 54+41 = 95 км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
8
Ответить
Алгебра
Вычислить: 1) (0,2)²:(0,2)⁻² 2) (2/5)³ : (2/5)⁻¹
Ответить
Русский язык
Подбери и запиши проверочные слова вставь пропущенные буквы запиши слова в котор??е вставлены буквы еще раз обозначь в словах корень
Ответить
Математика
Решение задачи. Периметр треугольника абц 62см. бц=17см аб=ца. (решите уравнением)
Ответить
Математика
Как сделать помогите пожалуйста
Ответить