Помогите ответить на вопросы (начиная с 7)
Английский язык
Помогите ответить на вопросы (начиная с 7)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7. No,he doesn't 8. No,thye don't. She's mother is engineer. 9. перепиши просто 7-й абзац 11. Aleksandr must go shoppind and clean the rooms. 12. Aleksand think tht it is impossible to live without family.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
ОТВЕТЬТЕ НА 4 ВОПРОСА,ПОЖАЛУЙСТА 1)в какое время вы обычно обедаете ? 2)где вы обычно обедаете? 3)с кем вы обычно ужинаете? 4)что вы обычно...
Русский язык
Помогите пожалуйста.Задание: запиши из данных слов предложение.среды, экологи, на, людей, влияние, окружающей, изучают.