Помогите ответить на вопросы (начиная с 7)

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Помогите ответить на вопросы (начиная с 7)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7. No,he doesn't 8. No,thye don't. She's mother is engineer. 9. перепиши просто 7-й абзац 11. Aleksandr must go shoppind and clean the rooms. 12. Aleksand think tht it is impossible to live without family.
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