Помогите ответить. Пожалуйста
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Помогите ответить. Пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.feed them 2.shopped last time 3.serve the table 4.water the plant
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