Помогите перевести, пожалуйста. 25 баллов !
Английский язык
Помогите перевести, пожалуйста. 25 баллов !
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На Украине не так много гор чтобы взбираться на них и изучать.но есть много маленьких лесов вокруг каждого города или городка. мы можем пойти в деревню за экстремальными приключениями как туризм, охота или игра "потерявшийся в лесу" и нам не нужен никакой специальный инвентарь как лыжи, ролики, скейтборд. Нам только нужен наш... тут нету слова.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
В магазине Смешали 50 кг конфет по 3 руб. 60 коп. за килограмм 20 килограмм по 2 руб. 25 коп. за 1 килограмм и 30 килограмм по одному рублю 50 коп....
Русский язык
Раскройте скобки, выбрав подходящий вариант согласования сказуемого с подлежащи??. 1. Каждый звук, каждый скрип, каждый шорох (был слышен-были сл...