Помогите перевести, пожалуйста. 25 баллов !

Гость: Гость:

На Украине не так много гор чтобы взбираться на них и изучать.но есть много маленьких лесов вокруг каждого города или городка. мы можем пойти в деревню за экстремальными приключениями как туризм, охота или игра "потерявшийся в лесу" и нам не нужен никакой специальный инвентарь как лыжи, ролики, скейтборд. Нам только нужен наш... тут нету слова.