В магазине Смешали 50 кг конфет по 3 руб. 60 коп. за килограмм 20 килограмм по 2 руб. 25 коп. за 1 килограмм и 30 килограмм по одному рублю 50 коп. за 1 килограмм Вычислите цену смеси за один кг

Математика
В магазине Смешали 50 кг конфет по 3 руб. 60 коп. за килограмм 20 килограмм по 2 руб. 25 коп. за 1 килограмм и 30 килограмм по одному рублю 50 коп. за 1 килограмм Вычислите цену смеси за один кг
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Получается:6руб.35коп за 1киллограмм
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