В магазине Смешали 50 кг конфет по 3 руб. 60 коп. за килограмм 20 килограмм по 2 руб. 25 коп. за 1 килограмм и 30 килограмм по одному рублю 50 коп. за 1 килограмм Вычислите цену смеси за один кг

Математика

В магазине Смешали 50 кг конфет по 3 руб. 60 коп. за килограмм 20 килограмм по 2 руб. 25 коп. за 1 килограмм и 30 килограмм по одному рублю 50 коп. за 1 килограмм Вычислите цену смеси за один кг

Автор: Гость