Самый низкий звук, который, кстати, способен слышать еще и не каждый человек, имеет частоту 16 гц. В 17 веке скрипичные мастера создали инструмент, создающий самые низкие ноты, обладающий самыми высокими длинами волн. За счет к...
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Самый низкий звук, который, кстати, способен слышать еще и не каждый человек, имеет частоту 16 гц. В 17 веке скрипичные мастера создали инструмент, создающий самые низкие ноты, обладающий самыми высокими длинами волн. За счет какого парламента этого инструмента музыканту удавалось получать низкие длинноволновые звуки?
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1-за счёт увеличения толщины струн
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