Помогите пожалуйста решить пример! Спасибо за помощь!!!!
Алгебра
Помогите пожалуйста решить пример! Спасибо за помощь!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала раскроет скобки! У нас сократиться там и останется a-7b, подставим вместо a и b значения, которые нам даны и проучим 70
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